Dolar/TL geriledi

30 Ocak 2018

Günün en kritik verileri olan TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi ve ekonomi güven endeksi sonrası dolar/TL bir miktar gevşedi. Dolar endeksinde yaşanan düşüş TL'yi destekledi.

Türk Lirası, dolardaki toparlanmayla birlikte değer kaybetti; dün en düşük 3.73'ü gören dolar/TL bugün 3.80'e dayandı.

Majör merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükselen ABD tahvil faizleri, dolar alımlarını tetikledi; dolar endeksi yaklaşık 1.5 aylık düşüşün ardından toparlandı. Geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gören endeks bugün 89,47'ye kadar çıktı, ardından öğle saatlerinde 86,96'ya geriledi.

Gün içinde en yüksek 3.7992'ye kadar çıkan dolar/TL saat 13:25'de 3.7765 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6905'den işlem gördü.

Bugün 1.2336'ya kadar gerileyen euro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte 1.2415'e yükseldi.

Diğer taraftan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,42 kayıpla 120.334 puandan girdi.

Enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB, yılın ilk enflasyon raporunu yayımladı. Buna göre bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,0'dan yüzde 7,9'a revize edildi.

Diğer taraftan bugün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi yüzde 10 yükselerek, 104,9 seviyesine çıktı. 2 ay sonra tekrar referans değerin üzerine çıkan endeks, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe işaret etti.

Fed faiz kararını yarın açıklayacak

Fed, yarın yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın bu toplantıda faiz adımı atması beklenmiyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de 25 baz puan faiz artışına gitmişti. Fed'in 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 7.9'a çıkardı

Ekonomiye güvende hızlı toparlanma