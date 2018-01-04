Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket isteği sürüyor

04 Ocak 2018

22 Kasım 2017’de 3.98’i aşarak gördüğü tarihi zirveden bu güne kadar kademeli olarak düşüş eğilimini sürdüren dolar kuru, son günlerde 3.75-3.80 aralığında dengelenme arayışı içerisinde.

Dün güne 3.77'den başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine karşın küresel piyasalarda zayıf bir seyir izleyen dolar karşısında pozitif fiyatlandı ve 3.75 civarına gevşedi.

Kur, dün gece Zarrab-Atilla davasında Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın suçlu bulunması sonrası yukarı yönlü hareketlendi ve 3.78'in üzerine geldi. Yeni güne kapanış seviyesinden başlayan dolar/TL, sonrasında aşağı yönlü hareket etti.

Dolar kuru saat 12:00'da 3.7640'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5310 ve sterlin/TL 5.1020 seviyesinde yer aldı.

Dolarda zayıf seyir sürüyor

Türk Lirası, son günlerde görece zayıf bir görünüm çizen dolardan destek görüyor. Dolar endeksi 91,80 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine yakın bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar, küresel risk iştahındaki artışın TL ile beraber gelişmekte olan piyasaları pozitif etkilediğini belirtiyor.

Karar duruşması 11 Nisan'da

Zarrab-Atilla davasında jüri Hakan Atilla'yı; "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu buldu.

11 Nisan'da bir duruşma yapılacak ve yargıç, Atilla'nın aldığı cezaya hükmedecek. Ardından ise temyiz süreci başlayacak.

Halkbank hisseleri yüzde 3 yükseldi