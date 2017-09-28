Dövizde tansiyon düşmüyor, euroda rekor

28 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürüyor.

Kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.59'un üzerine kadar yükseldi.

Dün akşam saatlerinde 3.58'in hemen altında işlem gören dolar/TL 12 Temmuz'dan beri en yüksek olan 3.5916'ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 3.5902/3.5916 seviyesinde güne başladı. Euroda ise ilk işlemler 4.2084/4.2113 seviyesinde gerçekleşirken sonrasında 4.2180 ile tarihi rekor görüldü.

TL'deki sert değer kaybı jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde oldu.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini TL üzerindeki belirleyicilerin bu gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.

Öte yandan dün piyasalar tarafından yakından takip edilen Orta Vadeli Program da açıklandı. Sürdürülebilir büyüme ve mali disiplinin esas alındığı 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'de belirlenen hedeflere ulaşmak için gelir artırıcı tedbirlere yönelerek finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi başta olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gidildi. Paketle 2018 yılında toplam 27-28 milyar liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

Mali disiplini korumak adına yapılan vergi artışlarının jeopolitik riskler nedeniyle oluşabilecek giderleri karşılamak adına da alındığına dikkat çekilirken, milli gelire oranla yüzde 0.8-0.9 düzeyindeki tedbirlerden elde edilen 8 milyar TL ise Savunma Sanayi Fonu'na ilave kaynak olarak aktarılacak.

Küresel piyasalarda dolar ve ABD tahvil getirileri, Fed'in bu yılın sonunda faiz artırımı yapabileceği beklentilerinin dün yeniden canlanmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 yılın en büyük vergi revizyonu önerisinde bulunması ve güçlü ABD dayanıklı mal siparişleri verisiyle yükseldi.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.414'de işlem görüyor ve hafta başından beri yüzde 1.3 yükseldi. Dolar endeksi dün 93.607 ile 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.