Emirates NBD, DenizBank için teklifini martta verecek

19 Şubat 2018

Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'nin, DenizBank için mart auında teklif sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Bloomberg News'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Emirates NBD PJSC, Sberbank PJSC'ye DenizBank A.Ş. için mart ayında teklif sunacak.

Kaynaklar, Sberbank'ın satış konusunda karar verilmesinin aylar sürebileceği belirtti.

Bloomberg hesaplamalarına göre Sberbank'ın DenizBank'ta sahip olduğu yüzde 99.9'luk payın değeri 4.12 milyar doları bulabilir.

Bankanın defter değeri eylül sonu itibariyle 3.44 milyar dolar oldu ve Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Türk bankaları defter değerinin yaklaşık 1.2 katından işlem görüyor.

Sberbank: DenizBank için çok iyi bir teklif aldık