Enflasyon raporu öncesi dolar 5.35 seviyesinde

29 Ocak 2019

Dolar/TL'de enflasyon raporu öncesi dün başlayan yükseliş eğiliminin bugün de devam etmesiyle kur 5.35 seviyesini aşarken, TL benzer para birimlerinden negatif ayrıştı.

Haftaya 5.25 civarından başlayan ve dün 5.30 seviyesini aşan dolar/TL, bugün saat 10:20'de yüzde 0,45 artışla 5.3500'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,55 primle 6.1250 seviyesindeydi.

TL'de dünden beri bir benzer para birimlerinden negatif ayrışma olduğunu söyleyen bir bankacı, "Dün Nomura'nın TL'de kısa pozisyonlarını kapattığına yönelik raporu başka yatırımcıları da harekete geçirmiş olabilir. Son dönemde TL'ye gözlenen girişlerin ardından yarınki enflasyon raporu öncesi kâr realizasyonu olarak da görebiliriz bunu, ancak çok uzun soluklu olmayabilir. Yarınki rapor ve kullanılacak ton önemli, seçim öncesi faiz indirimi olup olmayacağının sinyalleri aranacak" dedi.

Aynı bankacı yılın ilk çeyreğinde enflasyonda gıda kaynaklı yukarı hareket olabileceği beklentisi bulunduğunu bunun da sıkı duruşun sürmesine yer açmasının beklendiğini söyleyerek, "Son dönemde kötü hava koşulları gıda kaynaklı bir olumsuzluk yaratabilir" dedi.

Öte yandan, bu sabah dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin de yatay/negatif hareket ettiğini söyleyen Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, dolar endeksinin bir miktar yukarı gitmesinin de baskı yarattığını belirterek, kurda daha yukarı hareketin tetiklenmesi için 5.50'nin üzerine yerleşmesi gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, "Dolar/TL'de 5.25'lerden teknik yukarı hareket görüyoruz ancak halen yüksek oynaklık yok, bant içinde hareket ediyor" dedi.

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Kaynak: Reuters