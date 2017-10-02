Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

02 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta önceki aydaki yüzde 9,1 seviyesinde ölçüldü.

Ağustosta yüze 9'luk piyasa beklentisini karşılamayan işsizlik, Şubat 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) işsizlik, ağustosta temmuz ayındaki yüzde 7,7'den yüzde 7,6'ya indi. Böylece işsizlik AB'de, Kasım 2008'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 18 milyon 747 bin olurken, bunun 14 milyon 751 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. İşsiz sayısı, ağustosta temmuz ayına göre AB'de 104 bin ve Euro Bölgesi'nde 42 bin azaldı. İşsizlik, bir önceki yılın aynı ayına göre de AB'de 1 milyon 923 bin ve Euro Bölgesi'nde 1 milyon 319 bin düştü.

En yüksek işsizlik Yunanistan'da

AB'de, ağustos ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,9 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,6 ile Almanya ve 4,2 ile Malta izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 21,2 ile Yunanistan (Haziran 2017 verisi) ve yüzde 17,1 ile İspanya'da kaydedildi.

Bir yıl öncesine kıyasla ağustos ayında AB'de işsizlik, verisi mevcut ülkeler arasında Estonya hariç tüm ülkelerde geriledi. Estonya'da ise işsizlik sabit kaldı.

AB'de genç işsizlik yüzde 16,7

25 yaş altı genç işsiz sayısı ağustosta AB'de 3 milyon 754 bin olurken, bunun 2 milyon 668 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. 2016'nın ağustos ayına göre genç işsiz sayısı, AB'de 426 bin ve Euro Bölgesi'nde 240 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 16,7 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 18,9 olarak ölçüldü.

Ağustos ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,4 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 43,3 ile Yunanistan (Haziran 2017 verisi), yüzde 38,7 ile İspanya ve yüzde 35,1 ile de İtalya'da kaydedildi.

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Kaynak: AA