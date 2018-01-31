"Fed faizleri beklenenden daha hızlı artırabilir"

31 Ocak 2018

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Fed'in bugün faiz artırma kararı alması beklenmezken, CNBC'nin yaptığı araştırmaya göre Fed, ekonomideki büyüme nedeniyle faizleri beklenenden daha hızlı bir şekilde artırmak zorunda kalabilir.

CNBC'nin ekonomistler, fon yöneticileri ve stratejistlerden oluşan 40 kişinin katılımıyla düzenlediği araştırmaya göre, 2018 sonunda faizlerin daha önce yapılan tahminlerin ötesine geçerek yüzde 2,24 seviyesine çıkması bekleniyor. 2019'da ise faiz oranlarının yüzde 2,8'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, ABD'deki vergi kesintilerinin etkisiyle ekonomideki büyüme bu yıl da devam edecek ve bu durum Fed'in daha fazla faiz artırmasına yol açacak. ABD'de GSYH'nin bu yıl yüzde 2,9'a çıkması beklenirken, büyüme oranının 2019'da da yüzde 2,7 olacağı öngörülüyor.

"Riskler açısından daha sakin bir dönem olmamıştı"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren varlık yönetimi şirketi Hilliard Lyons'un Araştırma Müdürü John Roberts, "Ekonomideki ısınmaya bağlı olarak Fed'in piyasalarda beklenenden daha hızlı şekilde faiz artırımına gideceğine inanıyoruz. Bu durum hisse senedi piyasalarında bir geri çekilmeye yol açabilir" dedi.

Mitsubishi UFJ Financial Group Başekonomisti Chris Rupkey ise, "Riskler açısından bundan daha sakin bir dönem olmamıştı. En büyük risk normalde faiz oranı riskidir ve Fed eğer bu yıl faiz artırımı konusunda sadece üç bebek adımı atmayı düşünüyorsa, henüz punç kasesini alıp götürmeye yakın değil" diye konuştu.

Fed öncesi pay piyasaları negatif