Fed'i geride bırakan piyasalar referanduma odaklandı

21 Eylül 2017

DÜNYA ONLİNE

Piyasalar tarafından merakla beklenen ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı dün akşam açıklandı. Fed, enflasyonun düşük seyrini sürdürmesine rağmen yıl sonuna kadar bir kere daha faiz artırabileceğine işaret ederken, politika faizini değiştirmedi.

Fed sonrası global piyasalarda yatırımcılar makroekonomik verilere odaklanırken Türkiye'nin gündeminde Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu var.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül Pazartesi günü bağımsızlık referandumu yapmayı planlıyor. IKBY, referandumu onlarca yıldır bir devlet kurma emellerinin son noktası olarak görürken; Irak, anayasasının ihlali olarak kabul ediyor.

ABD, Avrupa ülkeleri, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan hep birlikte referanduma karşı çıkıyor.

Bu gelişmeye en güçlü tepkiyi veren Türkiye, geçen günlerde Irak sınırında askeri tatbikat başlattı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme de yakından izlenecek. TSİ 22:00’de yapılacağı açıklanan görüşmede, Kuzey Irak da dahil olmak üzere son dönemde gündemde olan jeopolitik gelişmelerin gündeme alınması bekleniyor.

Görüşmeden gelecek mesajların piyasaların yönüne etki edebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Almanya ile olan ilişkilere yönelik haber akışları da yakından izleniyor.

Piyasalar tedirgin

Kuzey Irak'ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi sınırda hareketliliğin artması piyasalar üzerinde baskı yaratıyor.

Özellikle Irak sınırında yapılan askeri sevkıyat ve tatbikat, yurtiçi piyasaların negatif ayrışmasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta başında 3.40 seviyelerinin altını gören dolar/TL, artan jeopolitik risklerle birlikte 1 hafta içerisinde 3.50 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda bu sabah işlemler 3.5170 seviyelerinden gerçekleşiyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi aynı dönemde 110.000 seviyelerinden 5.000 puanlık kayıpla 105.000 seviyelerinin altına gevşedi ve bu seviyelerde seyrini sürdürüyor.

Diğer taraftan, son 7 işlem gününde 10 yıllık gösterge tahvil faizi 26 baz puan artış gösterdi ve yüzde 10.80'in üzerine taşındı.

Analistler, kısa vadede bu negatif ayrışma ve zayıf performansı Kuzey Irak'taki referandumun iptaline yönelik gelebilecek haber akışının sonlandırabileceğini düşünüyor. Bu yönde bir haber akışının BİST'te ve TL'de hızlı toparlanmayı beraberinde getireceği, aksi durumda baskının artarak devam edeceği belirtiliyor.

Teknik olarak bakıldığında, doların 3.5250 ve 3.5435 ana direnç olarak takip edilebileceği, geri çekilmede ise 3.4890 önemli bir destek olarak öne çıktığı vurgulanıyor.

BİST 100 için ise kısa vadede 105.000 desteğinin altında kapanış olup olmaması önemli olacak. Endeks 107.000 üzerinde tutunmadığı müddetçe yeni bir kısa vadeli yükseliş trendinden bahsetmek zor olacak.

10 yıllık gösterge tahvil için ise yüzde 10.91 seviyesinin kritik direnç olduğu kaydediliyor.

Borsa güne düşüşle başladı

Altın, Fed sonrası hızla düşüyor