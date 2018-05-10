Fransa, Almanya ve İngiltere borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin ve İngiltere Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları jeopolitik risklerin ve İngiltere Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 391,97 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 5.545,95 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62 artarak 13.022,87 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,50 yükselerek 7.700,97 seviyesinde tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,96 azalarak 24.033,90 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.06 itibarıyla yüzde 0,35’lik yükselişle 1,1893 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA