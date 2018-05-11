Fransa ve Almanya borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları sektör ve şirket verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 yükselerek 392,40 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,31 yükselerek 7.724,55 seviyesinde tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,52 artarak 24.159,34 puana yükseldi.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalarak 5.541,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 azalarak 13.001,24 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,33’lük yükselişle 1,195 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA