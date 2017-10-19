ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • Gedikli: Türkiye yüzde 5,5'in üstünde büyüyecek

Gedikli: Türkiye yüzde 5,5'in üstünde büyüyecek

Cumhurbaşkanı danışmanı Gedikli, Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili büyüme tahminini eleştirdi.

Gedikli: Türkiye yüzde 5,5'in üstünde büyüyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Cumhurbaşkanı danışmanlarından Bülent Gedikli, Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4 seviyesine revize etmesiyle ilgili olarak, "Analiz körlüğü bu olsa gerek! Türkiye 2017'de yüzde 5.5'in üstünde büyüyecek." dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gedikli, gelecek yıl tahmini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankası'nın 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Türkiye 2017'de 2018'de ve 2019'da yüzde 5 üstü büyüme hedeflerini tutturacak ve kalkınmayı/refahı tabana yayacağız." diye konuştu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiDünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.