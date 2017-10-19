Gedikli: Türkiye yüzde 5,5'in üstünde büyüyecek

19 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı danışmanlarından Bülent Gedikli, Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4 seviyesine revize etmesiyle ilgili olarak, "Analiz körlüğü bu olsa gerek! Türkiye 2017'de yüzde 5.5'in üstünde büyüyecek." dedi.

Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gedikli, gelecek yıl tahmini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankası'nın 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Türkiye 2017'de 2018'de ve 2019'da yüzde 5 üstü büyüme hedeflerini tutturacak ve kalkınmayı/refahı tabana yayacağız." diye konuştu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti