Goldman, 'sadeleştirme' hamlesini değerlendirdi

29 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası operasyonel çerçevesini 1 Haziran'dan itibaren değiştirme ve bir hafta vadeli repo faizinin yeniden politika faizi konumuna gelmesini değerlendiren Goldman Sachs, "TCMB, faiz koridorunu yeniden inşaa ediyor, bu bankaya likiditeyi sıkılaştırma imkanı verecek" dedi.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini, cari politika faiz olan GLP ile aynı seviyede yüde 16,50 olarak belirleyeceğine işaret eden Goldman Sachs, gecelik borç verme faizi ise bir hafta vadeli repo faizinin 150 baz puan üzeri veya altı olarak konumlanacağını dikkat çekti.

Goldman Sachs, "Ana politika faiz oranı değişmese de, faiz koridoru TCMB'ye faizleri belirlemede biraz esneklik imkanı verecek. Marjinal borç verme faiz oranı sıklıklı gecelik faiz orandır. Operasyonel çerçevede açıklanan değişikliklerle marjinal borç verme faiz oranının TL'de istikrarın sağlanmasına yardım için 150 baz puan artırılması büyük olasılık" değerlendirmesini yaptı.

TCMB açıklamasında, politikada sadeleştirme sürecinin tamamlanmasına karar verildiği ifadelerinin yer aldığına, faizler arasında farkın aynı kalacağının belirtildiğine işaret eden Goldman Sachs, bunun piyasalar için faiz beklentileri oluşturmayı kolaylaştıracağını da savundu.

Merkez'den sadeleştirme adımı