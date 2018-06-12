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Hazine'den kira sertifikası ihracı

Hazine, 2023 vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.

Hazine'den kira sertifikası ihracı
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Hazine 436.6 milyon TL tutarında 2023 vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada dönemsel reel kira oranı yüzde 1.58 olacak belirlenmişti.

Son dakika kira sertifikası hazine

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