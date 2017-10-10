IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

10 Ekim 2017

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Ekim 2017 sayısını "Sürdürülebilir Büyümeyi Amaçlamak" başlığıyla yayımladı. Türkiye'ye yönelik 2017 ve 2018 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Bu hafta başlayacak "IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları" öncesinde açıklanan raporda, global ekonomideki konjonktürel toparlanmanın güçlendiği vurgulanırken, küresel büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 3,6'ya ve gelecek yıl için de yüzde 3,7'ye revize edildi. Kuruluşun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri, DEG raporuna temmuz ayında yapılan güncellemede sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

Dünya ekonomisinde kısa vadeli riskler azalmasına karşın, orta vadede birçok ülkenin aşağı yönlü risklere maruz kalabileceği kaydedilen raporda, gelişmiş ülkelerdeki düşük enflasyon, yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal çalkantılar, küresel finansal şartların beklenenden hızlı sıkılaşması ve korumacı politikaların söz konusu riskler arasında yer aldığı bildirildi.

Gelişmiş ülkelerde 2017 büyüme tahmini yüzde 2,2

IMF'nin Ekim 2017 dönemi DEG raporunda ABD, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

ABD'de tüketim ve yatırımlarının zayıf ilk çeyreğin ardından toparlandığı belirtilen raporda, ülkeye yönelik büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e yükseltildi.

Euro Bölgesi'ne ilişkin 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini 0,2 puan artırarak sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9'a çıkaran kuruluş, Almanya, Fransa ve İtalya ve İspanya'ya ilişkin beklentilerini de yükseltti. Yeni projeksiyonlarına göre, Almanya bu yıl yüzde 2 ve gelecek yıl yüzde 1,8 büyüyecek. Bu oranlar, temmuz ayında yapılan güncellemeye kıyasla 0,2'şer puanlık artışa ediyor.

Fransa'ya yönelik büyüme beklentilerini 2017 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya, 2018 için de yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e yükselten IMF, İtalya'nın ise bu yıl yüzde 1,3 yerine yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1 yerine yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.

Öte yandan, Katalonya'nın bağımsızlık girişimleriyle gündemde olan İspanya'ya yönelik bu yılki büyüme beklentisini yüzde 3,1'de sabit tutan kuruluş, ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e revize etti.

Raporda, Birleşik Krallık'a yönelik 2017 ve 2018 projeksiyonları ise değiştirilmeyerek sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,5 seviyesinde tutuldu. Japonya'ya yönelik beklentiler ise bu yıl için 0,2 puan artışla yüzde 1,5'e ve gelecek yıl için 0,1 puan artışla yüzde 0,7'ye güncellendi.

Gelişmiş ülkeler listesindeki en büyük revizyon Kanada'nın büyüme beklentilerine yapılırken, ülkenin büyüme tahmini bu yıl yüzde 2,5'ten yüzde 3'e, gelecek yıl yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e çıkarıldı.

Gelişmiş ülkeler grubuna yönelik genel büyüme beklentileri ise bu revizyonlar ışığında 2017 için yüzde 2,2'ye, 2018 için yüzde 2'ye çıkarıldı. Söz konusu rakamlar, 3 ay önce yapılan güncelleme sayısında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,9 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 5,1'e yükseltildi

IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki büyüme beklentisi yüzde yüzde 4,6'da sabit bırakılırken, gelecek yıla ait tahmini yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a yükseltildi.

Bu grup içinde Türkiye, Rusya, Brezilya ve Çin'e yönelik büyüme beklentileri yukarı yönlü, Hindistan ve Güney Afrika'ya ilişkin projeksiyonlar ise aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, Türkiye'ye yönelik 2017 ve 2018 büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. Rusya'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,8'e, 2018 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldı.

IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 6,8 ve yüzde 6,5'e revize etti. Ayrıca, Brezilya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,5'e yükseltildi.

Öte yandan, Hindistan'a yönelik bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 6,5'e düşüren IMF, ülkenin 2018'e dair tahminini de yüzde 7,7'den yüzde 7,4'e çekti. Güney Afrika ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indirildi.

Kaynak: AA