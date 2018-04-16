Karadağ: Halka arzlarda gecikme beklenmiyor

16 Nisan 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Global Tarım Girişimciliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, finans piyasalarında tarım ve tarım girişimciliğinin kendileri için çok inovatif bir etkinlik olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da tarım sektöründen firmaların da işlem gördüğünü ifade eden Karadağ, "Kote aldığımız bu kapsamda 13 adet tarım firmamız var. Tarım sektörü ile finansal sektörün entegrasyonunu artırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümeleri için gerekli olan finansmana erişimleri için destek oluyoruz." şeklinde konuştu. Karadağ, Borsa İstanbul'da bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan halka arzlarda gecikme beklemediğini belirtti.

Karadağ, özellikle start up ve özel sermaye alanında tarım sektöründeki firmalar ile finansal kurumlar buluşturulabildiğinde ciddi anlamda girişimler ve başarı hikayeleri yakalanabildiğini söyledi.

Uluslararası entegrasyona açık, kapsamlı platformları bulunduğunu ifade eden Karadağ, "Bu platforma, bu yıl kendi kurduğumuz BIST Girişim Sermayesi Fonu ile kendimiz de fonlama sağlayarak, seçtiğimiz firmalara fonlama sağlayarak başlıyor olacağız." dedi.

Karadağ, tarım konusunun her geçen gün önemli bir hal aldığını da vurguladı.

"Her bir girişimci, yeni bir perspektif ortaya koyuyor"

Global Agripreneurs Summit organizasyonlarının kurucusu Carla Tanas da amaçlarının, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın her yerine erişimlerini sağlamak olduğunu söyledi.

Tanas, şunları kaydetti:

"Her bir girişimci, yeni bir perspektif ortaya koyuyor. İnovasyonun farklı boyutlarına odaklanıyoruz. Çünkü global zorlukların karşısında bize tek bir çözüm yardımcı olmayacak. Bir yandan amacımız, sektöre inovasyon boyutu kazandırmak, küresel ekonomi ve sürdürülebilirliğe destek olmak... Tarım bütün ülkeler için kritik bir sektör.

Biz şu anda 5 kıtada 64 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu bir eğitim platformu... Bu platform aracılığıyla sektördeki paydaşlar fikirlerini paylaşıyorlar ve aynı zamanda gıdamızın nereden geldiğine dair iş birlikleri yapılıyor. Bir yandan tarımda inovasyonu hızlandırmak istiyoruz. Bunun için de bu ekosistemde erişebileceğimiz nokta güven... Toplum ile paydaşlar arasında güven tesis etmek... Bilgi ve farkındalık hayatımızda var. Ama güven inşa etmek için kapsayıcı bir yaklaşım gerekiyor."

Zirve kapsamında, "Tarımsal Gıda Endüstrisinin Geleceği", "Tarımda Blockchain Uygulaması", "Gen Düzenlemesi", "Big Data & Machine Learning", "Yapay Zeka & Robotik ve Beslenme" başlıklarıyla paneller düzenlendi.

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Kaynak: AA