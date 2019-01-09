KOBİ'ler için yeni paket hazır

09 Ocak 2019

MÜSİAD 9. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için yeni paketin yarın açıklanacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, yarın KOBİ'ler için özellikle Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketinin açıklanacağı müjdesini önden vermek istediğini belirterek, "Detaylarını yarın vereceğiz. Bu da yine reel ekonomimiz açısından çok önemli. Çünkü özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını, gerek kamu tarafından, gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, inşallah hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

TCMB'den Hazine'ye 37 milyar lira



Konuşmasında, TCMB'nin normalde her yıl nisan ayında yapılan ve kârının Hazineye devredildiği genel kurulunu ocak ayına çekmesine de değinen Albayrak şöyle konuştu:

"Nitekim, nisan ayında Hazineye devredilecek Merkez Bankası karının ocak ayında Hazineye devredilmesi için atılan bu adımın amacı, hedefi çok açık ve nettir. Bütçe kapsamında biz Merkez Bankasından Hazineye devredilecek karı 20 milyar lira civarı olarak öngördük. Ama geldiğimiz noktada yıl sonunda ortaya çıkan tablo bu rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Yani bütçede koyduğumuz rakamın çok daha üzerinde ve beklentimizin çok daha üzerinde bir rakam. İşte bu kaynağın çok önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek. Nisan yerine ocakta bu karın Hazineye devredilmesinin temel amacı, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımı, kamu ödemeleri, piyasaya ödemeleri ve KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı şekilde sunulmasıdır. Birileri bundan rahatsız oluyor, biliyoruz kimler rahatsız oluyor. Sıkıntı yok ondan."

Bütçe disiplini ve limitleri çerçevesindeki duruşlarının sürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bütçede öngördüğümüz ya da bütçede ortaya koyulan esneme alanları dışında hiçbir yeni alan yoktur. Bunun altını çok net çizmemiz lazım" ifadesini kullandı.

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