Küresel piyasalar yılın son işlem gününde pozitif

29 Aralık 2017

ABD'de dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki düşüşünü devam ettirirken, New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artarak 24.838 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Düşüşünü 3'üncü güne taşıyan dolar endeksi, 92,57 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

New York borsası, petrol fiyatları ile yükseldi

Almanya TÜFE bekleniyor

Avrupa tarafında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, kapanış rekorunu dün yüzde 0,03 ile sınırlı oranda geliştirerek 7.623 puana taşırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti. İngiltere piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacağını belirten analistler, Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Asya piyasalarında, yılın son işlem gününde sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,02 yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 geriledi.

Kaynak: AA