Lagarde, Trump'ın vergi reformunu eleştirdi

16 Şubat 2018

IMF Başkanı Christine Lagarde, Trump'ın vergi reformunun kısa vadede ABD'de büyümenin hızlanmasına yardım edebileceğini , orta vadede ise bütçe açığı ve borç üzerinde negatif sonuçları olabileceğini söyledi.

"Başkan Trump'ın açıkladığı vergi reformunun ABD ekonomisi üzerinde teşvik edici, canlandırıcı bir etkisi olacak. Özellikle kısa vadede pozitif bir etki yaratacak" diye konuşan Lagarde, "Bununla birlikte reformun negatif yansımaları da olacak. Bir taraftan bütçe açığını canlandıracak, diğer taraftan da borcu artıracak" dedi.

Hali hazırda tam kapasitede olan ekonomide büyümenin hızlanmasının büyük olasılıkla ücretleri artıracağını ve enflasyonu yükselteceğini ifade eden Lagarde, bunun sonucu olarak Fed'in faizlerde bir artırıma karar vereceğini belirtti.

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