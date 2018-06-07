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Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü.

Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kuruluştan yapılan açıklamada, "not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı" belirtildi.

Moody's not izlemelerin, "çalışma ortamının daha bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine" odaklanacağını yazılı olarak bildirdi.

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