Morgan Stanley'den enflasyon tahmini
Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonun Aralık 2017'den itibaren yavaş yavaş düşmeye başlamasını bekliyor.
Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Morgan Stanley, istikrarlı Türk Lirası ve petrol ile güçlü talep şartlarında bir miktar gerilemenin etkisiyle gerek çekirdek, gerekse manşet enflasyonun Aralık 2017'den başlayarak düşmeye başlayacağını öngördü.
Çekirdek TÜFE'nin 2017 sonunda yüzde 10,5 ve 2018 ilk çeyrekte yüzde 9,5 olacağını tahmin eden Morgan Stanley, manşet enflasyonun ise 2017 sonunda yüzde 9,9 ve 2018 ilk çeyrekte yüzde 8,8 seviyesine gerilemesini beklediklerini vurguladı.
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomistler enflasyon verisini değerlendirdi