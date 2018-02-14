New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'de makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası, güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 68,83 puan (yüzde 0,28) düşüşle 24.571,62 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,55 puan (yüzde 0,28) azalışla 2.655,39 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,83 puan (yüzde 0,25) değer kaybederek 6.995,68 puandan işlem görmeye başladı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede perakende satışlar, ocakta yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,3 azalarak son 11 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5 artarak son 4 ayın en hızlı yükselişiyle beklentiyi aştı. Ülke ekonomisinde enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 2,1’de sabit kaldı.
Kaynak: AA