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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketleri ve yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 18,20 puan (yüzde 0,07) düşüşle 24.695,78 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,56 puan (yüzde 0,2) azalışla 2.714,57 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24,37 puan (yüzde 0,33) değer kaybıyla 7.358,11 puana geriledi. 

Açılışta, Facebook ve Apple hisseleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 düşüş gösterdi. 

JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,5, Citigroup hisseleri de yüzde 0,8 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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