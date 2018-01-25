ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 92,20 puan (yüzde 0,35) artışla 26.344,32 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.844,75 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,71 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 7.451,76 puana ulaştı. 

Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,9 prim yaptı.

Kaynak: AA

Dow Jones abd new york borsa

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.