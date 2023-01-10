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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz uygulamasına devam etme olasılığına odaklandı.

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 33.556,49 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 3.895,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükselerek 10.645,98 puana çıktı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz uygulamasına devam etme olasılığına odaklandı.

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