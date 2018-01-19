Nomura: Faiz artışını kurlar belirleyecek
Nomura, kurlar zorlayıcı olana kadar TCMB'nin faiz artırmayacağını öngördü.
Nomura, TCMB'nin baz etkisinden kaynaklı dezenflasyona bel bağladığına işaret ederek cari politika faizi seviyelerini devam ettirmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.
Bununla birlikte manşet enflasyonun kasım ayına kadar çift hanede kalmasını beklediklerini ifade eden Nomura, daha fazla faiz artırımı için barın yüksek olacağını vurguladı.
Nomura, "TCMB'nin kurlar elini zorlayana kadar faizleri değiştirmemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.