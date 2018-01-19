ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Nomura: Faiz artışını kurlar belirleyecek

Nomura, kurlar zorlayıcı olana kadar TCMB'nin faiz artırmayacağını öngördü.

Nomura: Faiz artışını kurlar belirleyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Nomura, TCMB'nin baz etkisinden kaynaklı dezenflasyona bel bağladığına işaret ederek cari politika faizi seviyelerini devam ettirmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte manşet enflasyonun kasım ayına kadar çift hanede kalmasını beklediklerini ifade eden Nomura, daha fazla faiz artırımı için barın yüksek olacağını vurguladı.

Nomura, "TCMB'nin kurlar elini zorlayana kadar faizleri değiştirmemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyorGoldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyor

Nomura TCMB

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.