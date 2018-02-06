OECD bölgesinde enflasyon geriledi

06 Şubat 2018

OECD bölgesinde aralık ayı enflasyonu geriledi.

Bölgede önceki ay yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon yüzde 2,3'e indi. Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 1,9'da kaldı.

Enflasyon geçen yıl en yüksek seviyesini yüzde 2,5 ile şubatta görmüştü.

Söz konusu ayda enerji fiyatlarında yıllık yüzde 6,2 artış yaşandı. Bir önceki ay enerji fiyat artışı yüzde 7,7 seviyesinde bulunuyordu. Gıda fiyat artışı ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıktı.

Bölgede en yüksek enflasyon yüzde 11,9 ile Türkiye'de gerçekleşirken, en düşük enflasyon yüzde 0,4 ile İrlanda ve İsrail'den geldi.

Çetinkaya: Sıkı duruşa kararlılıkla devam edilecek