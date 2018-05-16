Parite 2018'in en düşük seviyesine indi

16 Mayıs 2018

DÜNYA ONLİNE

Dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisiyle euro/dolar paritesinde dün başlayan aşağı yönlü hareket bugün de devam ediyor.

Fed’in faiz artırım sürecinde daha hızlı davranabileceği spekülasyonları ve ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin olumlu bir görünüm çizmesiyle dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Bu gelişmenin üzerine bugün açıklanan Euro Bölgesi enflasyon verisinde düşüş görülmesi, euro/dolar paritesini 2018'in en düşük seviyesine çekti.

Eurodaki düşüşte, İtalya'da hükümet kurma görüşmeleri yürüten 5 Yıldız Hareketi ile League partilerinin Avrupa Merkez Bankası'ndan 250 milyar euroluk borcun affedilmesini isteyeceği iddiasının da etkili olduğu belirtiliyor. League partisinden bir yetkili bu iddiayı reddetmişti.

Euro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,2’ye indi. Bu düşüş sonrasında euroda kayıplar arttı.

Euro/dolar paritesi 1.1782 seviyesine kadar geri çekildikten sonra saat 14:30'da 1,1785 seviyesinde yer aldı. Böylece parite 2018'de ilk defa 1,18'in altına inmiş oldu.

Öte yandan yükseliş eğilimini bugün de sürdüren dolar endeksi 93,43 seviyesine kadar çıkarak 2018'in en yükseğini gördü. Endeks, aynı dakikalarda 93,40 seviyesindeydi.

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