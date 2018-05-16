Petkim, sermaye artışına gidiyor
Petkim ödenmiş sermayesini %10 artıracak, beher hisse için %10 oranında bedelsiz hisse dağıtacak.
Petkim ödenmiş sermayesini yüzde 10 artışla 1.65 milyar liraya çıkarma kararı aldı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, 150 milyon liralık sermaye artışının özel fonlardan karşılanacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye yüzde 10 oranında bedelsiz hisse dağıtılacak.
Petkim hisseleri saat 15:34'te yüzde 2.45 primle 5.02 liradan işlem görüyor.
BIST-100 endeksi ise yüzde 0.4 artıda.