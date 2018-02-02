Piyasalar ABD verisiyle hareketlendi

02 Şubat 2018

Selçuk ALTUN - dunya.com

Piyasalar açısından bugünün kritik verisi açıklandı.

ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi yayımlandı. 180 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam 200 bin kişi olarak açıklandı. Bununla birlikte önceki ay verisi yukarı yönde revize edildi.

Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte açıklanan ortalama saatlik ücretler verisi yüzde 0,2 artış beklenirken, yüzde 0,3 oldu. Böylece yıllık bazda ücret enflasyonu yüzde 2,9'a yükseldi.

Veri sonrasında piyasalarda önemli bir hareketlilik oldu.

Dolar, önemli para birimlerine karşı değerlendi. Altının ons fiyatı yüzde 1'i aşan oranda değer yitirdi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin yurtiçi yansıması negatif oldu. Gün içerisinde 3.73 seviyesinin altını gören dolar/TL kuru, yüzde 1'e yakın değerlenerek 3.77 seviyesine yaklaştı. Kur, saat 17:38'de 3.76 seviyesinde yer aldı.

Gün boyunca negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksinde ise ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında satışlar hız kazandı.

Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişlerden negatif etkilenen BIST 100 endeksi, uzmanların teknik açıdan önemli destek olarak gördükleri 118.300 seviyesinin altına indi. 118.000’in altını test eden endeks, bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor. Endeks, günü yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

Dolarda pozitif fiyatlama var

ABD istihdam verisinin piyasalara etkisini DÜNYA için değerlendiren İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, şunları söyledi;

"Piyasalarda dolar endeksi aşırı satım seviyesine gelmişti ve euro/dolar, GBP/dolar, dolar/yen ve altın gibi pek çok enstrüman direnç/desteklerine ulaşmıştı. Kısacası bir geri dönüş veya realizasyon fiyatlaması için bu veri iyi bir bahane olarak kullanılabilir. Nitekim şu anda piyasalarda bu şekilde dolar pozitif fiyatlamalar yapılıyor. 1.25 seviyelerinde zorlanan euro/dolar 1.24 seviyelerine doğru geri çekiliyor, 1.43 seviyelerini geçemeyen GBP/dolar 1.41 seviyesine doğru realize ediliyor ve 1350 seviyesini geçemeyen ons altın ise 1333 desteğine doğru yaklaşıyor. İçeride ise 3.73 desteğinin altına gerileyemeyen dolar/TL paritesi 3.76 seviyesine doğru tepkisini çoktan yaptı bile.

Sonuç olarak veriye bakıldığında enflasyon konusunda net bir sinyal görüyoruz diyemeyiz ancak bir güçlenme olduğu ortada. Gelecek ayki Şubat verisinde ücret artışlarında baz etkisi bu sefer ters yöne işleyecek. Buna rağmen yıllık artış yüksek seviyesini korumayı başarırsa işte o zaman Mart toplantısı öncesinde dolarda çok daha güçlü fiyatlamalar görülebilir. Şu an için dolar pozitif fiyatlama bir miktar daha devam edebilir. euro/dolar, GBP/dolar ve ons altın aşağı, dolar/TL, dolar/yen yukarı yönlü seyirler azalan bir hızda bir miktar daha görülebilir.

ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş ise hızlı bir şekilde devam ediyor. 10 yıllıklar %2.8255 seviyesinde bulunuyor ve Aralık sonunda bu güne %2.44 seviyesinden bu noktalara kadar soluksuz yükselmiş durumda. 10 yıllıklardaki bu artışın devam etmesi piyasalarda dolar pozitif algıların güçlenmesine ve borsalarda satışlara neden olabilir. İzlemekte fayda var."

ABD'de tarım dışı istihdam arttı, ücretler yükseldi