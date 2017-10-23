Piyasalarda bu hafta yoğun geçecek

23 Ekim 2017

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen kişilerle görüşmeleri ve konuyla ilgili haber ve açıklamalar takip edilirken, pay piyasaları geçen hafta rekor üzerine rekor kırdı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorlarını devam ettirdi.

Analistler, bu hafta Başkan Trump'ın Fed Başkanlığı için yapacağı görüşme ve açıklamalar ile yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, İspanya'da Katalonya belirsizliği ve buna bağlı tedirginlikler devam ederken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının piyasaların en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,25 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yatay tamamladı. İspanya hükümetinin, Katalonya özerk yönetim hükümetini feshetme ve erken yerel seçime gitme kararı almasının ardından bir açıklama yapan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "İspanyol hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı, diktatör Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana Katalonya kurumlarına karşı yapılan en kötü saldırıdır." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini dile getiren analistler, perşembe günkü ECB toplantısı öncesinde açıklanacak verilerin de izleneceğini kaydetti.

Japonya'da, geçen ay feshedilen Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğu geçti. Seçim sonucunun ardından Nikkei 225 endeksi bugün kapanışa yakın yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/yen paritesi 114,11 ile yaklaşık 3,5 ayın zirvesini gördü ve 113,70 seviyesinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,11 yükseldi.

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