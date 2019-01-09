Piyasalarda izlenen gelişmeler

09 Ocak 2019

Dün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumsuz bir hava gözlenirken, dolar karşısında en kötü performansı, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine yönelik iyimserliğin kaybolmasıyla, Türk Lirası gösterdi.

Dün güne 5.40 civarında başlayan kurda değer kaybı bir ara yüzde 2'ye ulaştı ve 5.51 seviyesinin üzeri test edildi. Kur kapanışta 5.48'lerde yer aldı.

Dolar/TL bugüne ise hafif aşağı yönlü başladı. Saat 08:15'te dolar/TL 5.4750'den işlem gördü, aynı saatte euro/TL 6.2770'de yer aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'den çekilme için YPG/PYD unsurlarının güvenliğiyle ilgili sarf ettiği sözler Türkiye'nin tepkisini çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'a yönelik eleştirileri ve randevu vermemesi iki ülke ilişkilerine yönelik endişelere neden olmuştu.

FOMC tutanakları bekleniyor

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam TSI 22:00'da açıklanacak 18-19 Aralık tarihli FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı.

Piyasalarda risk iştahı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta cuma günü ekonomiye yönelik risklerin farkında olduğunu söylemesi ve bu yıl para politikası kararlarında hem sabırlı hem de esnek olunacağını ifade etmesinden bu yana güçlendi.

Hükümete "anlaşmasız Brexit" darbesi

Bu arada İngiliz Parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılmasının önüne geçmeye dönük bir yasa değişikliğini kabul etti.

Parlamentoya getirilen finansman yasa tasarısında anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik olarak ana muhalefet partisinin teklif ettiği değişiklik 296'ya karşı 303 oyla geçti. Değişikliğe göre, İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacak.

Siyasi gözlemcilere göre, dün akşam yapılan oylamanın sonucu, Başbakan Theresa May'in gelecek hafta parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasının da geçme şansının düşük olduğunu teyit etti.

Trump: 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir

Federal hükümetin 18 gündür kapalı olduğu ABD'de ise Başkan Donald Trump, Demokratları suçladı. Trump, "Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir. Yarın bunu çözmek için Kongrenin önde gelen isimlerini Beyaz Saray'a davet ettim" diye konuştu.

Öte yandan ABD ve Çin heyetlerinin ticaret müzakereleri Pekin'de devam ediyor. Bugüne de sarkan görüşmelere ilişkin bir ABD'li yetkili, sürecin kendileri açısından iyi bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Konuya yakın kaynaklar da, Çin'in ABD'den tarım ürünleri ve enerji kaynakları alımı ile Çin pazarına erişimin kolaylaştırılması konularında ilerleme sağlandığını söylediler.

Asya borsaları üç buçuk haftanın zirvesinde

Asya borsaları ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerinde uzlaşma sağlayacağı ve küresel ekonomiyi aksatacak bir ticaret geriliminin yaşanmayacağı beklentilerinden destek bularak üç buçuk haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek 14 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.3, Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 1.5 yükseldi.

ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 0.5 artıda seyretti. S&P 500 endeksi dün yüzde 1'e yakın yükseldi ve Noel tatili civarında gördüğü 20 ayın dip seviyelerinden bu yana yüzde 9'un üzerinde toparlanmış oldu.

Petrol fiyatı yükseldi

Bu arada ticaret müzakerelerinin bir gün uzadığı haberleri petrol fiyatlarını yükseltti. ABD ham petrolünün varil fiyatı bu yıl ilk defa 50 doları aştı. Buna paralel olarak risk iştahı arttı ve emtia fiyatları ile bağlantılı para birimleri değer kazandı.

Ekonomisi Çin'e ihracata dayalı olduğu için küresel risk iştahının bir göstergesi olarak kabul edilen Avustralya doları yüzde 0.3 değer kazandı.

Dolar endeksi ise yüzde 0.1 yükselerek 95.803'e çıksa da hafta başında gördüğü 11 haftanın dip seviyesi olan 95.683'e yakın seyretti.

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