Piyasalarda satış baskısı sürecek mi?

06 Şubat 2018

dunya.com

Küresel pay piyasalarında uzunca bir süredir görülen pozitif seyir yerini sert düşüşe bıraktı.

İyi gelen ABD verileri sonrası güçlenen 4 faiz artışı ihtimali yatırımcıyı Fed'in mart toplantısı öncesi kâr realize etmeye itti.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 4,60, S&P 500 endeksi yüzde 4,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,78 değer kaybetti. Bugün de Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,3 geriledi.

Avrupa pay piyasalarında da yüzde 4'ü aşan kayıplar yaşanıyor. Öğle saatlerinden sonra İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,08, Almanya'da DAX yüzde 2,11 ve İspanya'da IBEX 35 2,52 ekside bulunuyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaya yurt içi piyasalar kayıtsız kalmadı. Para piyasalarında ciddi bir kayıp yaşanmazken, Borsa İstanbul'da yüzde 2'yi aşan bir kayıp görülüyor.

Gün içinde en düşük 113.875'i gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 16:40'ta yüzde 2,35 düşüşle 114.100'de yer aldı.

Diğer taraftan ABD piyasalarındaki sert satış baskısının riskten kaçışı tetiklemesiyle güne yükselişle başlayan dolar kurunda yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor.

Gün içinde 3.7960'ı test eden kur öğleden sonra 3.78 civarında sakin bir seyir izledi. Dolar endeksi ise bugün 89,24-89,86 aralığında dalgalandı.

Öte yandan Wall Street'te yaşanan sert hareketle birlikte "korku endeksi" olarak bilinen oynaklık endeksi VIX iki günde 16,80'den 50,30'a tırmandı.

Uzmanlar, tarihi zirve seviyelerde bulunan küresel pay piyasalarında satış baskısının bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Bu satışlar hiç kuşkusuz yurt içi piyasaları da etkileyecek...

"Kur, 3.75-3.80 bandında hareket eder"

QNB Finans Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, dün görülen sert değer kayıplarından sonra bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir görünüm çizdiğini söyledi.

Dolar/TL kurunda veri takviminin de sakin olması ile haftanın kalanında 3.75-3.80 bandında hareketlerin izlenebileceğini söyleyen Pazı, global risk iştahında düşüş ile 3.72 orta vadeli desteğinin aşağı yönde kırılma ihtimalinin azalmış durumda bulunduğunu söyledi.

"Dolar endeksinde 90'a dikkat"

Meksa FX Analisti Serkan Uludağ, dolar endeksinde 90 direncinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dolar/TL'nin, endeksteki yukarı hareketin de etkisiyle sabah saatlerinde 3,7960'a kadar tırmandığını, ancak bu hareketin kısa vadeli bir sıçramanın ötesine geçemediğini söyleyen Uludağ, teknik olarak bu sıçramanın bir trend oluşturabilmesi için son 5 haftada birçok kez test edilen 3,7950/3,8060 aralığının kırılması gerektiğine işaret etti.

Uludağ, ABD borsalarında başlayıp global bir satış baskısı yaratan düşüş hareketinin devam etmesi ve dolar endeksinin de 90 seviyesinin üzerine doğru bir atak yaşaması halinde, TL'nin daha fazla baskı altında kalacağını söyledi.

"Tedirginlik bir süre daha sürecek"

Ahlatcı Yatırım Yatırım Uzmanı Emrah Parlan da, küresel tahvil faizlerinde son dönemde gerçekleşen yükselişin ardından yatırımcı tarafında bozulan risk iştahının global bir satış dalgasını beraberinde getirdiğini, buna paralel olarak BIST 100 endeksinin de gerilediğini söyledi.

Önümüzdeki süreçte hisse senedi piyasalarında sermaye çıkışları yaşanabileceğini, yurt içinde de bu durumun yansımalarının görülebileceği belirten Parlan, ayrıca korku endeksi olarak anılan VIX oynaklık endeksindeki yükselişin piyasalarda tedirginliğin bir süre daha devam edebileceğine işaret ettiğini ifade etti.

"Düşüş sürerse kur tepkisiz kalamaz"

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak ise, dolar/TL paritesinde 3.8140 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyenin aşılması halinde yeni bir yükseliş kanalının oluşmasının gündeme gelebileceğini söyledi ve ekledi:

"Haftanın kalanında ekonomik veriler ile ABD 10 ve 2 yıllık tahvil getirileri bazlı olarak dolar endeksindeki seyir ve yurt içi risk unsurları takip edilecek. Yine, korku endeksi olarak da adlandırılan ve S&P500 endeksinde oluşabilecek volatilite seviyesini ölçen VIX endeksinde yaşanan sert yükseliş de göz ardı edilmemeli. Küresel borsa endekslerinde görülen sert düşüşlerin BIST tarafındaki yansımaları bugün kur tarafında fiyatlanmasa da, bu hareketlerin devamı halinde kur buna tepkisiz kalamayacaktır"

"Piyasa anomaliye bir yere kadar dayanabildi"

Reel Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, son dönemde gelişmiş ülkelerde tahvil faizleri uzun süre boyunca enflasyonun yukarıya döndüğü ve merkez bankalarının faizleri artıracağı beklentileriyle yükselirken ABD'deki hisse senedi fiyatlamasının da aynı şekilde yukarıya gidiyor olmasının yarattığı anomalinin bir yere kadar dayanarak sert bir düzeltmeye gittiğini kaydetti.

Erkan, "ABD borsalarında başlayan sert satış dalgasının Asya piyasalarına ulaşması ile beraber 3,79’u sabah saatlerinde aşan dolar/TL kuru gün içinde ise sakin bir görüntü sergilemiştir. Küresel piyasalardaki satış dalgasının ardından Türk borsası ABD kadar olmasa da küresel satışlardan etkilendi ve günü satıcılı açtı, buna karşın endekse açılış sonrası satışlardan sonra ilave satışlar gelmiyor" şeklinde konuştu.