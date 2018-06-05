Piyasaların gündemi yoğun

05 Haziran 2018

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasaları değer kazanırken, dolar endeksi 93,5-94,5 bandında dalgalı bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Analistler, cuma günü başlayacak G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme ve açıklamaların, haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, İtalya'da yeni hükümetin bugün güvenoyu alması beklenirken, dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin tahminlerin altında kalmasının ardından borsalarda genel olarak yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,51 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,45 geriledi.

Bugün Japonya'da hizmet sektörü PMI önceki aya göre düşüş kaydederken, Çin'de ise yatay bir seyir izledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin, mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerinde artması sonrasında, döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi ise yatay seyretti. BIST 100 endeksi dün 99.000-100.500 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrasında günü 99.250 seviyesinden tamamladı. Dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 4,5913'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydederek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesinin beklendiğini söyledi.