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San Francisco Fed Başkanı Williams: Yeni normal 4 yıl sürebilir

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed bilançosunun yeni normal olarak tanımlanan seviyeye gelmesinin 4 yıl civarında bir zaman alacağını öngördüklerini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Williams: Yeni normal 4 yıl sürebilir
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San Francisco Fed Başkanı John Williams, piyasaların Fed'in ne yapmak istediğini anladıklarını ve bilançonun küçültülmesi yönünde alınan karara sakin yaklaştıklarını söyledi.

Fed'in bilançosunu normalleştirmeye başlamasını desteklediğini ve piyasalarda kargaşa beklemediğini ifade eden Williams, "Biz normalleştikçe faizler veya getiri farkları üzerinde ani veya büyük bir etki olmasını beklemiyorum" diye konuştu.

Zürih'te konuşan Williams, Fed bilançosunun yeni normal olarak tanımlanan seviyeye gelmesinin 4 yıl civarında bir zaman alacağını öngördüklerini de belirtti.

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