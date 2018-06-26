Seçim sonrası hareketlilik sürüyor

26 Haziran 2018

DÜNYA ONLINE

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından dün geniş bir aralıkta dalgalı seyir izleyen yurtiçi piyasalarda, dalga boyu kısalsa da hareketlilik bugün de devam ediyor.

Küresel piyasalardaki negatif seyir, gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskı ve seçim sonrası izlenecek ekonomi politikalarına ilişkin soru işaretleri yurtiçi piyasaların güçlü bir yükseliş göstermesini engelliyor.

Dün yaklaşık 20 kuruşluk bir aralıkta (4.53-4.73) hareket eden dolar kuru, bugün de her iki yönlü olarak dalgalanmayı sürdürüyor. Güne 4.67 civarında başlayan kur, sabah ilk işlemlerde 4.7150 seviyesine kadar yükseldi. Öğle saatlerine kadar 4.70 civarında kalan kur, günün ikinci yarısında yönünü aşağı çevirdi ve 4.61'li seviyelere kadar geri çekildi. Kurda işlemler saat 17:36'da 4.64 seviyesinden geçiyordu. 5.5176'ya kadar çıkan euro ise 5.4110 seviyesindeydi.

Euro/dolar paritesi 1,17’nin üzerinde başladığı günde 1,1650 seviyesine kadar indikten sonra 1.1670 seviyesinde. Dolar endeksi 94,2 civarında hareket ediyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dolardaki hareket için şu değerlendirmeyi yaptı;

"TL'de öğleden sonraki süreçte gerçekleşen değerlenme dikkat çekiyor. Güne zayıf başlayan TL, yüzde 1,3 değer kazancıyla gelişmekte olan ülkeler içinde pozitif ayrışan bir görüntü içerisinde... 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri gerilemekte, bu durum tahvile giriş olarak yorumlanabilir, TL de pozitif etkileniyor. 10 yıllık tahvil faizimiz yüzde 16,83'e geriledi. 1 yıllık Londra swap faizi öğleden önce %19,85 görmüştü, 30 bps gerilemeyle şu anda %19,55 seviyesinde.

Kurda görülen gerileme Londra'daki bankaların dolar satıyor olma ihtimali ve Türk tahvillerine giriş ile açıklanabilir. Piyasa tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Külliye'de yapılan toplantı ve cuma günü yapılacak AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına ilişkin beklentiler önden satın alınıyor olabilir. Bu toplantılara ilişkin ekonomi yönetiminde yer alacak isimlerin piyasa tarafından beklendiğini düşünüyoruz."

Borsa 95.000'den döndü

Diğer taraftan dün 5.000 puanı aşan bir aralıkta dalgalı seyir izleyen Borsa İstanbul, bugün de yaklaşık 1500 puanlık bir aralıkta hareket ediyor. BİST 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 70 puan yükselerek 94.078 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla alıcılı seyrini koruyan endeks ilk yarıyı yüzde 0,62 artışla 94.590 seviyesinden tamamladı. 95.100 seviyesine kadar yükselen endeks, bu seviyeden gördüğü satışlar sonrasında 94.200 civarında dengelenmeye çalıştı.

Yurtdışı borsalarda genel olarak sınırlı toparlanma çabası görülüyor.

Faizlerde dalga boyu yükseldi

Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık tahvil faizinde dünkü 100 baz puanın üzerinde yükselişin ardından bugün de sabah saatlerinde 59 baz puan yükseldi ancak sonrasında düşüş 65 baz puanı buldu.

Dün yüzde 16.92 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 17.51 seviyesine kadar yükseldikten sonra spot kapanışta yüzde 17.22, valörde yüzde 16.86'ya kadar geriledikten sonra saat 1643'te son işlemde yüzde 16.89 seviyesindeydi.

Dün valörde son işlemde yüzde 19.24 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.36, valörde saat 16:43'te son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.

Analistlere göre; seçim belirsizliği ortadan kalksa da yurtdışı piyasalarda ve özelliklerde gelişmekte olan ülkelerde düşen risk iştahı nedeniyle TL varlıklardaki güçlenme çabaları sınırlı kalabilir. BİST’te ve TL varlıklarda satış baskısı yurtdışına paralel bir süre daha devam edebilir.

Öte yandan, yeni ekonomi yönetiminde kimlerin yer alacağı ve ekonomi politikalarına ilişkin yol haritası yurtiçi piyasalar en önemli gündem olarak öne çıkıyor. Ekonomi yönetiminde piyasanın güven duyabileceği isimlerin yer alması ve mali disiplinin devamına işaret eden politika yapısının benimsenmesi durumunda TL varlıklarda sınırlı da olsa pozitif ayrışma sürecinin başlaması bekleniyor.

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