Şimşek'ten döviz bürosu tebliği yorumu

30 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve döviz bürolarıyla ilgili yeni düzenleme getiren tebliğle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, düzenlemeyle birlikte terörizmin finansmanıyla mücadeleyi daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Şimşek, "Son düzenlemelerle döviz bürolarının kurumsal alt yapısının ve mali bünyelerinin güçlendirilmesi, güvenilirliğinin artırılması, etkin bir denetim ve raporlama sisteminin kurulmasını hedefliyoruz." paylaşımında bulundu.

Döviz bürolarında yeni dönem

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre; döviz, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapabilen yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Hazine Müsteşarlığından izin alınacak; yetkili müesseseler, belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bulunamayacaklar.