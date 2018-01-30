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Şimşek'ten döviz bürosu tebliği yorumu

Döviz büroları için son yapılan değişiklikler hakkında açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Terörizmin finansmanıyla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Şimşek'ten döviz bürosu tebliği yorumu
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve döviz bürolarıyla ilgili yeni düzenleme getiren tebliğle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, düzenlemeyle birlikte terörizmin finansmanıyla mücadeleyi daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Şimşek, "Son düzenlemelerle döviz bürolarının kurumsal alt yapısının ve mali bünyelerinin güçlendirilmesi, güvenilirliğinin artırılması, etkin bir denetim ve raporlama sisteminin kurulmasını hedefliyoruz." paylaşımında bulundu.

Döviz bürolarında yeni dönemDöviz bürolarında yeni dönem

 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre; döviz, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapabilen yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Hazine Müsteşarlığından izin alınacak; yetkili müesseseler, belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bulunamayacaklar.

mehmet şimşek döviz bürosu tebliği

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