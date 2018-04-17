SPK'nın yeni başkanı belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu getirildi.
Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
2013'de SPK Başkanlığı görevine getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz ocak ayının başında görevden alınmıştı.