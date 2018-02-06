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T-Bank, 33 şubeden 9'unu kapattı

Lübnan-Ürdün ortaklığındaki T-Bank, Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattı.

T-Bank, 33 şubeden 9'unu kapattı
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Lübnanlı OLT Holding ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortaklığı Türklandbank (T-Bank) Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattı.

Business HT'nin haberine göre, bankanın kapattığı şubelerin 3'ü İstanbul'da.

Açıklama banka tarafından KAP'a yapıldı. T-Bank'ın açıklamasında, kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve faaliyetlerin sonlandırıldığı ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank'ın Aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu.

T-Bank'ta Lübnanlı Bankmed'in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland'ın yüzde 50 payı bulunuyor.

Bankmed, T-Bank'ın yüzde 50'sine sahip ve doğrudan Lübnanlı GroupMed Holding bünyesinde.

GroupMed Holding’in Bankmed ile birlikte sigortacılıktan hizmet ve gayrimenkul sektörüne uzanan 7 ayrı ülkede çeşitli şirketleri bulunuyor.

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