TCMB "kısa vadede" şahin

30 Ocak 2019

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın para politikasına ilişkin açıklamalarını görece "şahin" olarak nitelendirdi.

Yeni yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında konuşan Çetinkaya, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6'ya, 2020'de de yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmininde bulundu.

Çetinkaya, bugün yayınladıkları Enflasyon Raporu'nda verilen ana mesajın, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve bu doğrultuda gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği olduğunu söyledi.

"Uzun vadeli faize olumlu yansıyabilir"

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin yaptığı değerlendirmede, hem Başkan Çetinkaya'nın mesajının hem de 2019 yılı enflasyon tahmininde sınırlı bir aşağı revizyon yapılmış olmasının TCMB'nin gevşemede aceleci olmayacağını gösterdiğini belirterek, "Yıl boyunca faizin mevcut seviyesinde tutulacağı anlamı çıkarılmaması açısından, para politikasının sıkılık tarifinin 'gerekli sıkılık' şeklinde yapılıyor olması, sıkılığın dozunun enflasyona bağlı olarak şekilleneceği, yani faiz indirimi de yapılabileceğinin ifadesidir" dedi.

Sezgin, 2020 yılı enflasyon tahminindeki 1,1 puanlık aşağı revizyon ve iç talebin ikinci yarıda canlanacağı tespitlerinin 2019'un en geç ikinci yarısında enflasyonun beklendiği gibi düşmesi halinde belirgin bir faiz indirimi olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti. Bu durumun piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunun altını çizen Sezgin, kısa vade için verilen mesajların şahin bir duruş gösterdiğini söyledi.

Başekonomist Sezgin, "TL için ve risk primi için destekleyicidir. Uzun vadeli faize de olumlu yansıyabilir. Hazine'nin yeniden uzun vadeli tahvil ihraç etmesi durumunda ilgi görmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Gıda enflasyonu beklentisi sorgulanıyor"

Enflasyon tahmininin 2019 yılı için yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya çekildiğini anımsatan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da aşağı revizyonda, petrol ve ithalat fiyatları ile çıktı açığındaki aşağı yönlü güncellemelerin etkili olduğunu ifade etti.

Tokalı, şöyle devam etti: "Enflasyon tahminlerinde önemli bileşenlerden olan söz konusu varsayımların ulaşılabilirliği makul görünmesine karşın, gıda enflasyonu tahminlerinin 2019 ve 2020 için sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 10 seviyelerinde aynı bırakılması öngörüsüne ihtiyatlı yaklaşmayı ve bu doğrultuda da bu alanda belirgin bir iyileşme gerçekleşene kadar enflasyon tahminlerimizi korumayı tercih ediyoruz. Nitekim, geçen yılın sonunda yüzde 25,57 seviyesinde bulunan gıda yıllık enflasyonunun, düşük bazın da etkisiyle bu ay sonunda yüzde 30'lu seviyelere ulaşabileceğini; yıl sonuna ait yüzde 13'lük öngörünün ulaşılabilirliğinin daha fazla sorgulanmasına neden olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda da, üretim planlaması, tedarik zinciri, Hal yasası gibi yapısal önlemlerin sonuçlarının oldukça kritik bir konumda olduğunu görüyoruz."

Banu Kıvci Tokalı, enflasyonun kalıcı olarak düşmeye başlamasına kadar sıkı duruşundan taviz vermeme kararlılığında olan TCMB'nin, dezenflasyon süreci açısından önemli bir destek unsuru olarak belirdiğini söyledi. Para politikasında söz konusu kararlılığın korunmasının, destekleyici talep ve küresel koşullar da göz önüne alındığında, enflasyonu düşürme sürecinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Tokalı, iç talep koşullarındaki yavaşlamanın belirginleştiği ortamda, net dış talep koşullarının güçlü desteğiyle, ekonomide geçen yılın ikinci çeyreğinde başlayan ve üçüncü çeyrekte de devam eden yeniden dengelenme sürecinin son çeyrekte belirginleştiğini dile getirdi.

Tokalı, söz konusu makro ekonomik ortama aynı zamanda hızlı iyileşen cari dengenin de eşlik ettiğini belirtti. Gerek gıda fiyatlarının baskısı gerekse de baz etkisi nedeniyle, yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 20-22 bandında kalabileceğini tahmin eden Tokalı, "Bu doğrultuda da para politikasındaki sıkı duruşun aynen korunacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu destekleyici küresel ve iç talep koşullarının devamı halinde ise, enflasyonda kalıcı düşüş sinyallerinin alınabileceği ikinci çeyrek sonuna doğru faiz indirimi seçeneğinin gündeme gelebileceğine dair görüşümüzü koruyoruz. Tüm yıl için faiz indirimi beklentimiz ise 250 baz puan seviyesinde bulunuyor" dedi.

"İlk faiz indirimi haziranda"

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise 2019 varsayımlarında iyimser buldukları tek noktanın gıda enflasyonu tarafı olduğunu belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 16'da koruduklarını ifade etti. Kömürcüoğlu, 2020 tahminlerinin yüzde 14 seviyesinde olduğunu, bu bağlamda TCMB'nin yüzde 8,2'lik 2020 yılı tahminini iyimser bulduklarını dile getirdi.

Kömürcüoğlu, şunları kaydetti: "Para politikasında ise TCMB'nin görece şahin olduğunu düşünüyoruz. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın enflasyonda 'ikna edici' bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun korunacağını söylemesi başta kur cephesinde olmak üzere olumlu algılandı. Enflasyonda ikna edici düşüşe açıklama olarak Başkan Çetinkaya hem manşetin, hem çekirdek enflasyonun hem de fiyatlama davranışlarındaki eğilimlerin birlikte değerlendirilip tüm rakamların sağlıklı seviyelere ulaştığını görmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca Çetinkaya enflasyonda bulunan seviyelerin olası risklere karşı yüksek temkinlilik gerektirdiğini not etti. Tüm bu görüşler TCMB'nin sıkı duruşu bir süre daha koruyacağına işaret ediyor. Bu bağlamda enflasyonda kalıcı düşüşün yılın ikinci yarısı itibarıyla başlayacağı varsayımı ile ilk faiz indiriminin haziran toplantısında başlayacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz."

TCMB enflasyon beklentisini açıkladı

Kaynak: AA