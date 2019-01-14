TL, Trump sonrası baskı altında

14 Ocak 2019

Türk Lirası, geçen haftanın ardından Suriye kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Cuma günü 5.4675'den kapanan dolar/TL, bugün 5.5450'ye kadar yükseldikten sonra saat 15:56'da yüzde 1,10 primle 5.5145'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,25 artışla 6.3230 seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 0,50 düşüşle 90.240 puanda.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de ABD ile gerilimin arttığı endişeleri ve dolar/TL'deki yükselişe paralel 3-4 haftanın dip seviyesine geriledi. Türkiye'nin uzun vadeli dolar cinsi tahvillerinin çoğu 1 sentten fazla düşerek 2018 Aralık ayı ortasından bu yana en düşük seviyeye geldi.

" Yukarıda 5.65 seviyesi önemli "

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1'i aşmış durumda. Geçen hafta jeopolitik endişelerle belirginleşen negatif ayrışma trendinin bugün güç kazandığını görüyoruz. En büyük etki Trump'ın açıklamaları. ABD ile ilişkiler ve Suriye süreci piyasada yakından izleniyor. İki ülke ilişkilerinin yeniden gerilmesi durumunda satış baskısı da kuvvetlenebilir" dedi.

Bir başka bankacı da, "Başta Çin olmak üzere küresel büyüme endişeleri ve ticaret savaşları global risk iştahını zayıflatmış durumda. Buna Türkiye'ye özgü seçim öncesi riskler ve ABD ile ilişkiler eklenmesiyle TL'de baskının süreceğini düşünüyoruz. Yıla 5.30'lu seviyelerde başlayan dolar/TL bugünlerde 5.50'li seviyelerde seyrediyor. Yukarıda 5.65 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar yükseliş eğilimini kuvvetlendirebilir. Şu an belirgin riskler olsa da henüz bu seviyelerin kısa sürede test edileceğini öngörmüyoruz. TCMB'nin bu haftaki faiz kararındaki söylemler piyasalarda yakından takip edilecek belirleyici olacaktır" yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu: Trump iç politikada sıkıştı

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere saldırması halinde ekonomik açıdan "harap" olacağını ifade etti. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Suriye'den son derece gecikmiş geri çekilmeye başlarken IŞİD'den geride kalanları pek çok taraftan vurmaya devam ediyoruz. Tekrar güçlenirse yakındaki bir üsten tekrar saldırırız. Kürtleri vuracak olursa Türkiye ekonomik olarak harap olur. 20 mil güvenli bölge oluşturulsun..." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz. Trump, çekilme kararı sonrası baskı altında. Bu söylemi iç politikada sıkıştığı için yapıyor" açıklamasını yaptı.

TCMB toplantısı bekleniyor

Bankacılara göre bu haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta açıklayacağı faiz kararı olacak. Tüketici enflasyonunun 2018 yılını yüzde 20.3'e gerileyerek tamamlamasının ardından enflasyondaki düşüş karşısında TCMB'nin izleyeceği para politikası izleniyor. Ekonomistler TCMB'den faiz adımı beklemiyor ancak olası bir erken indirim yatırımcıları tedirgin ediyor.

Kalın'dan ABD Başkanı Trump'a yanıt

Kaynak: Reuters