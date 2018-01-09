09 Ocak 2018

Geçtiğimiz hafta dolar karşısında iyi bir performans sergileyen Türk Lirası, bugün kazanımlarını törpüledi.

Cuma günü 3.7311 ile 2017 Ekim sonundan bu yana en düşük seviyesini gören kur, haftaya yukarı yönlü başlamasının ardından bugün 3.7787'ye kadar yükseldi. TL'de kayıplar yüzde 1'e yaklaştı.

Bugün 4.4780 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen euro/TL ise 4.5061'e kadar çıktı.

Dolar/TL saat 18:10'da 3.7710'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5000 seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz hafta 91.75 civarında zayıf bir görüntü çizen dolar endeksinin bu hafta 92.30 üzerine yerleşmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni olarak gösteriliyor.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Kur tarafındaki yükseliş BIST 100'e satış getirdi. 116.311 seviyesinden açılan endeks günü yüzde 1,10 düşüşle 115.022 puandan tamamladı.

Analistler 115.000 seviyesini güçlü destek olarak gösteriyorlar.

Hikayeyi ABD enflasyonu yazacak

Dolar/TL'de yeni hikayeyi cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu yazacak.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

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