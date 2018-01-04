Trabzon limanı bu ay halka arz edilecek

04 Ocak 2018

Albayrak Grubu'nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon limanının yüzde 30'unun halka arzının ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre; halka arzda birim pay fiyatı 15.5 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL, toplam şirket değeri ise 325.5 milyon TL olacak.

Halka arz, ortak satışı şeklinde gerçekleşecek ve Albayrak Turizm'e ait 6.3 milyon TL nominal pay halka arz edilecek. Halka arzda tahsisatlar yüzde 90 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10 ise yurt içi kurumsal yatırımcılara yönelik olacak.

Bu arada verilen bilgiye göre, Trabzon limanı önümüzdeki 5 yılda dağıtılabilir kârının en az yüzde 70'ini nakit dağıtmayı planlıyor.

Söz konusu işlemle birlikte Trabzon limanı, BIST'te işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.

"Tüm işletmeler halka arz edilecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, "Trabzon limanının halka arzı sonrasında bütün işletmelerimizin halka arz edilmesinde kararlıyız" dedi.

Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de, "Trabzon limanı halka arzı sonrasında Albayrak Grubu bünyesindeki Varaka Kağıt'ın da hazırlıklarını yapıp halka arz edileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Reuters