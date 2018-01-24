Trabzon Limanı ilk gününde yüzde 20 prim yaptı

24 Ocak 2018

Trabzon Liman İşletmeciliği hisseleri ilk işlem gününde yüzde 20 primle işlem görüyor.

Hisselerinin yüzde 30'u 18-19 Ocak'ta halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzına 6.3 kat talep gelmişti. Halka arzdaki yoğun talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18 oranında karşılanabildiği duyurulmuştu.

Borsa İstanbul'da bugün 15.50 TL baz fiyatla işlem görmeye başlayan hisse, endeksin açılışı ile birlikte sert yükseliş kaydederken, seansın sabah bölümünü yüzde 20 primle 18.6 liradan tamamladı.

"Fiyatı düşük tuttuk"

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde soruları yanıtlayan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, hissenin açılışta sert prim yapmasını şirketin döviz cinsi geliri bulunmasının yanı sıra, yatırımcı ilgisini artırmak için halka arz fiyatını düşük tutmalarına bağladı.

Albayrak, "Yılın ilk halka arzı ve şirketin dolar cinsi geliri olmasının yanı sıra... (yatırımcının) ilgisinin fazla olması için fiyatını da düşük tuttuk" dedi.

Albayrak, holding olarak Afrika'da iki yük limanın alınması için görüşmeler yürüttüklerini ifade ederken, Albayrak Grubu'nun tüm şirketlerini halka arz ettikten sonra holdingin kendisini halka arz edeceklerini belirtti.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Gine ve Sudan'da lojistik ve hizmetler sektörüne yönelik planları olduğunu söylemişti.

Borsada gong, Trabzon Limanı için çaldı

Kaynak: Reuters