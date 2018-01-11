Yabancının DİBS ve hisse portföyü büyüdü
5 Ocak haftasında yabancının DİBS portföyü net 35.5 milyon dolar, hisse portföyü ise net 205.7 milyon dolar büyüdü.
Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 5 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak, 35.5 milyon dolar arttı.
Aynı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise net 205.7 milyon dolar büyüdü.
Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 5 Ocak haftası itibarıyla 30.96 milyar dolardan 31.72 milyar dolara yükseldi.
Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise söz konusu haftada 51.98 milyar dolardan 53.38 milyar dolara çıktı.
Kaynak: Reuters