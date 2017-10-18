Yükselen dolara rağmen borsada alım iştahı sürüyor

18 Ekim 2017

Fed başkan adaylığı konusu ve faiz artış beklentilerinin dün dolar endeksini 93,6 ile son beş günü en yükseğine çekmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,32’ye yükselmesi küresel piyasalarda güçlü büyüme beklentilerine rağmen risk iştahında azalışa ve gelişen ülke paralarında değer kaybına yol açtı. Bu nedenle dolar/TL’nin 3,66’nın üzerine yükselmesine rağmen, hisse senetlerinde endeksin kritik desteğinin üzerinde kalması, pozitif bilanço beklentileri ve tepki alımları pozitif görünümün korunmasını sağladı.

Pozitif görünümü bu sabah da sürdüren Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, güne 493,75 puan artışla 107.484,6 puandan başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,46 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksi dün, yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.400 puanı aşmış ve önceki kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 107.000 puan sınırında kapanmıştı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 106.400 üzerinde kalıcılık sağlamasıyla 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.700 seviyesinin ise gün içi direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, yurt dışında açıklanacak verilerin yanında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Fed yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

ABD ile ilişkiler yakından izleniyor

Geçen hafta ABD ile yaşanan vizelerin askıyla alınmasıyla ilgili kriz, dün ABD'den gelen heyetin görüşmelere devam etmesiyle gündemini korumaya devam ediyor. Aynı zamanda Irak yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasında yaşanan askeri operasyon yansımalarını takip ediliyor.

Hafta genelinde jeopolitik ve siyasi gelişmelerin ön planda olacak.

Dolar 3.70 sınırından döndü

Piyasalarda karışık bir görüntü hakim