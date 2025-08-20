Bitcoin 6 haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı

  1. Dünya Gazetesi
Lider kripto para birimi Bitcoin, ağustos sonuna doğru 113 bin dolar civarında işlem görerek son altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bitcoin, haftalık bazda yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

ABD verileri ve Fed beklentileri kripto paralarda satış baskısını artırırken, Bitcoin 6 haftanın en düşük seviyesine yaklaştı.

Yatırımcıların, Fed’in Jackson Hole toplantısı öncesinde riskli varlıklardan uzaklaşması ve ABD’de beklenenden güçlü gelen üretici enflasyonu ile perakende satış verilerinin genişleme beklentilerini sınırlaması, kripto paralardaki düşüşü hızlandırdı.

Bitcoin, kurumsal girişler ve düzenleyici olumlu haberlerin desteğiyle kısa süreliğine rekor seviyeye yükselmişti. Ancak bu yükseliş sonrası kazanımlarını geri veren kripto para, son bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

