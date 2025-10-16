Bitcoin hafif toparlandı: 111 bin 611 dolara çıktı

ABD–Çin ticaret geriliminin tetiklediği satışların ardından Bitcoin yüzde 0,43 toparlandı; yine de geçen haftaki 126 bin 223 dolarlık rekorun uzağında.

Gerginlik, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in Çin’in nadir toprak metalleri ihracatına yönelik kısıtlamalarını eleştirmesiyle yeniden alevlendi. Bessent, buna karşın Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında ay sonu planlanan görüşmenin tansiyonu hafifletebileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Trump’ın geçtiğimiz günlerde Çin ihracatına ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidi, risk iştahını zayıflatarak kripto ve küresel finans piyasalarında sert satışlara yol açmıştı.