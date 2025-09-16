Citigroup: Ether’de yıl sonu beklentisi 4 bin 300 dolar

Citigroup, ether için yıl sonuna kadar 4 bin 300 dolarlık baz senaryo öngörüsünde bulunurken, piyasa koşullarına göre fiyatın 2 bin 200 ile 6 bin 400 dolar arasında değişebileceğini, makroekonomik faktörlerin ise sınırlı destek sunacağını belirtti.

Citigroup’un yayımladığı raporda, ether için baz senaryonun 4 bin 300 dolar olduğu ifade edilirken, boğa piyasası ihtimalinde fiyatın 6 bin 400 dolara kadar yükselebileceği, ayı piyasası senaryosunda ise 2 bin 200 dolara gerileyebileceği öngörüldü.

Raporda, borsa yatırım fonu (ETF) girişlerinin Bitcoin’e kıyasla daha sınırlı kaldığı, ancak dolar başına daha yüksek fiyat etkisi yarattığına işaret edildi. Buna karşın ether’in görece küçük piyasa değeri ve yeni yatırımcılar arasındaki düşük görünürlüğü nedeniyle bu etkinin sınırlı kalabileceği belirtildi.

Makroekonomik koşulların yalnızca mütevazı bir destek sağlayacağına dikkat çeken Citigroup, S&P 500 endeksinde 6 bin 600 seviyesine yaklaşılmasıyla riskli varlıklarda yukarı yönlü potansiyelin zayıfladığı değerlendirmesinde bulundu.