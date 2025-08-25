İslam Memiş, kripto yatırımcılarını uyardı. Bu kriptoyu alanlar patlayacak, paraları pul olacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi ve yatırımcıları özellikle kripto paralarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Borsa İstanbul’daki yükselişe, döviz kurlarındaki hareketliliğe, altın ve gümüş fiyatlarındaki gelişmelere dikkat çeken Memiş, yatırımcılara “gaza gelmeyin” mesajı verdi.

Bitcoin’de kritik seviyeler

Memiş, Bitcoin’de son günlerdeki hareketliliği değerlendirerek, cuma günü 117.174 dolar seviyesinde olduğunu, gün içinde 112.500 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.

Bu seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü vurgulayan Memiş, “120.000 dolar seviyesinin üzerinde almayanları tebrik ederim. 112.000-112.500 dolar aralığında yüzde 50 alım yapanlar da iyi bir karar verdi” dedi.

Ancak teknik olarak düzeltmelerin henüz tamamlanmadığını belirten Memiş, 115.000 doların destek seviyesi olduğunu, bir sonraki atakta 127.500 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

“Ethereum alanlar büyük patlayacak”

Ethereum yatırımcılarına çok daha sert bir uyarı yapan Memiş, son günlerde 4.846 dolar seviyesinde kapanış yapan Ethereum’un yüzde 14 yükseliş kaydettiğini hatırlattı.

Ancak bu yükselişe aldanılmaması gerektiğini söyleyen Memiş, “Alım zamanını kaçırmış olanlar bugün trene biniyorsa, onlar büyük gümleyecek, büyük patlayacak. Paraları pul olacak” ifadelerini kullandı.

Son iki yılda Ethereum yatırımcılarının büyük zararlar yaşadığını hatırlatan Memiş, sürü psikolojisiyle hareket edenlerin tekrar aynı hataya düşebileceğini vurguladı.

Finansal okuryazarlık uyarısı

Memiş, özellikle kripto paralara ilgisi ve bilgisi olmayan yatırımcıların büyük risk altında olduğunu belirterek, “Finansal okuryazarlığınız yoksa, ilginiz alakanız yoksa buraya girmeyin. Sürü psikolojisiyle girerseniz patlarsınız. Daha önce altcoinlerde nasıl yaşandıysa aynı senaryo tekrar yaşanır” dedi.