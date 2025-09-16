USAT duyuruldu: Tether’den ABD’ye özel stablecoin!

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, ABD pazarına yönelik yeni bir adım attı. Şirket, dolar destekli ve ABD düzenlemelerine uyumlu stablecoin’i USAT’ı duyurdu. Yeni token, şeffaf rezervler ve güçlü yönetişim yapısıyla dikkat çekiyor.

ABD regülasyonlarıyla uyumlu

USAT, işletmeler ve kurumlar için geleneksel ödeme sistemlerine dijital bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

GENIUS Act ile tam uyumlu şekilde tasarlanan stablecoin, Tether’in Hadron tokenizasyon platformu üzerinde inşa edilecek.

* Anchorage Digital Bank, N.A., ihraççı kurum olarak görev yapacak.

* Cantor Fitzgerald, rezerv saklama ve birincil piyasa aracılığı rolünü üstlenecek.

Bu yapısıyla USAT, ABD stablecoin endüstrisinde uyum ve şeffaflık açısından yeni bir standart getirmeyi hedefliyor.

CEO'su Bo Hines olacak

Tether, USAT ile birlikte yönetim kadrosunu da güçlendirdi. Daha önce Beyaz Saray Kripto Konseyi’nde icra direktörü olarak görev yapan ve girişimcilik geçmişi bulunan Bo Hines, USAT CEO’su olarak atandı.

Hines, yaptığı açıklamada, “ABD düzenlemelerine tabi dolar destekli bir stablecoin ile Amerika’nın küresel ekonomideki rolünü güçlendirmek benim için onur verici. Uyum, şeffaflık ve inovasyonu merkeze koyarak inşa ettiğimiz USAT, doların güvenin temeli olmasını garanti edecek” ifadelerini kullandı.

Yasal statüsü ne olacak?

Tether’in yeni token’ı USAT, ABD’de yasal ödeme aracı olmayacak. ABD hükümeti tarafından ihraç, garanti veya desteklenmeyecek. USAT bunun yanı sıra FDIC, SIPC ya da herhangi bir devlet güvencesine de tabi olmayacak.

Tether’in USDT mirası

Halihazırda 169 milyar doları aşan piyasa değerine sahip USDT, günlük işlem hacmiyle dünyanın en büyük kredi kartı ve havale şirketlerini geride bırakıyor. 500 milyon kullanıcıya ulaşan USDT, özellikle finansal sisteme erişimi sınırlı topluluklarda “dijital dolar” olarak öne çıkıyor.